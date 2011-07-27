Тимошенко: Янукович испугался

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не намерена из-за угрозы ее ареста покидать страну

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам по окончании судебного заседания в Печерском райсуде Киева.

«Завтра я обязательно буду в суде. Я знаю, что они рассчитывают, что после сегодняшних ходатайств прокуроров об аресте я буду покидать страну. Я хочу публично заявить: свою страну покидать я не буду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, ходатайство государственного обвинения об изменении в отношении нее меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей является своеобразной формой давления на нее.

«Я думаю, что они таким образом испытывают меня на прочность и проверяют, не возникнет ли у меня страх перед мафией. Но испугался ЯНУКОВИЧ, и отступил, отменил свое поручение меня арестовать под давлением мирового сообщества, под давлением мнения народа Украины», - убеждена она.