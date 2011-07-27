Херсонский губернатор стал шерифом

Председатель Херсонской областной государственной администрации Николай КОСТЯК стал шерифом.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий нагрудный знак под №1 был сегодня вручен Н.КОСТЯКУ на коллегии ОГА.

Вручил губернатору столь необычный знак руководитель Херсонского областного центра занятости Евгений ЕРАШОВ в качестве благодарности за активную поддержку со стороны губернатора в реализации совместного проекта областного центра занятости, облгосадминистрации и облуправления МВД по подготовке общественных помощников милиции.

По словам Е.ЕРАШОВА, во многом благодаря губернатору с марта текущего года в регионе, в основном в сельской местности, работают 620 таких специалистов, которых в области называют шерифами, за схожесть функциональных обязанностей с их заокеанскими коллегами.

Принимая необычный знак отличия, Н.КОСТЯК сообщил, что теперь он будет «главным погоняйлом области», и подчеркнул, что знак хоть и блестит, но не золотой, поэтому требования закона о коррупции не нарушены.

Как сообщал УНИАН, указанные работники были переподготовлены из числа безработных по специальной программе службы занятости с привлечением специалистов МВД. Основные функции херсонских «шерифов» - содействовать работникам милиции в выполнении правоохранительных функций, а также некоторые административные функции – следить за соблюдением чистоты на дорогах области и в населенных пунктах.