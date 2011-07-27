Мороз обещает рассказать о слабых сторонах Рудьковского

Почетный лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что на съезде СПУ, который пройдет 31 июля, никаких неожиданных событий не будет.

Об этом он сказал в эфире «5 канала»,сообщается на сайте СПУ.

«У нас в партии нет проблем, у нас зрелый актив и мы примем взвешенное решение в вопросе избрания нового лидера», - сказал, в частности, А.МОРОЗ. Он предположил, что на пост председателя СПУ после сложения полномочий Василием ЦУШКО «будут претендовать 3-4 кандидата, не больше».

По его мнению, любой член СПУ может претендовать на пост лидера партии, в том числе и Николай РУДЬКОВСКИЙ.

«Свою точку зрения по вопросу лидерства в партии я выскажу на съезде, в своем докладе», - отметил А.МОРОЗ. «Сильные и слабые стороны есть у каждого кандидата, в том числе и у меня, и у Н.РУДЬКОВСКОГО. Я их знаю, и об этом тоже буду говорить», - пообещал почетный лидер Соцпартии.

Он выразил уверенность в том, что кто бы не стал новым руководителем СПУ, партия предложит обществу новую программу действий, новую систему преобразований. «Перемены в стране необходимы, это люди поняли по уровню своей жизни. Такие перемены может принести только демократический социализм», - уверен А.МОРОЗ. Он также считает, что рейтинг СПУ поднимется очень быстро и партия войдет в десятку лидеров, если ей будет открыт доступ к СМИ.

Как сообщалось, председатель Антимонопольного комитета Украины Василий ЦУШКО подтвердил свое намерение уйти в отставку с поста главы Социалистической партии Украины.

В партии не исключают, что этот пост могут занять почетный лидер СПУ Александр МОРОЗ, первый секретарь Политсовета партии, бывший министр транспорта и связи (2006-2007 гг.) Николай РУДЬКОВСКИЙ и члена политсовет, экс-глава Фонда госимущества (2005-2008 гг.) Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.