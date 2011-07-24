Адвокат: дело Тимошенко - всего лишь политический проект

Адвокат экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ не исключает, что уголовное дело по газовым соглашениям является лишь политтехнологическим проектом против его подзащитной.

Такое мнение он высказал в эфире радио «Свобода».

«Я вообще позволю себе допустить, что сначала появился технологический или политтехнологический проект о том, что нужно все беды за заключение газовых соглашений возложить на политика Юлию Владимировну ТИМОШЕНКО, а затем под эту идею нужно было найти юридическую форму в форме уголовного дела и, так сказать, довершить этот замысел», - сказал адвокат.

По его мнению, и следователи прокуратуры, и обвинители прокурорские, идя по такому пути, пришли в суд с такими общими сентенциями, общими суждениями, которые не подкреплены фактическими обстоятельствами дела. «И поэтому, когда мы спрашиваем, Юлия Владимировна спрашивает, в чем заключается событие преступления, какие именно преступные действия она совершила, не смогли дать ответ следователи на этот вопрос на досудебном следствии. И вчера (в пятницу, 22 июля) не смог дать суд на этот вопрос ответ», - заметил Н.СИРЫЙ.

Он напомнил, что в пятницу 2,5 часа судья самостоятельно, а также при помощи прокуроров пытался сформулировать событие преступления. «И так и не сформулировал. Нам, адвокатам, понятно, почему не сформулировал. Потому что нет события преступления. А если его нет в действительности, то, конечно, его нельзя сформулировать», - заметил он.

Адвокат подчеркнул, что с точки зрения юриспруденции, в этом заключении нет главного – нет события преступления, нет состава преступления, нет определенного преступного умысла, нет определенного преступного мотива, нет определенного вреда: «и те свыше 70 страниц текста, в которых изложено так называемое обвинение, обвинительное заключение со стороны прокуратуры, – это в действительности такой роман на свободную тему. С точки зрения юриспруденции, в этом заключении нет главного – нет события преступления, нет состава преступления, нет определенного преступного умысла, нет определенного преступного мотива, нет определенного вреда, действительно юридически правильно определенного. Если так, то в действительности данное преследование является политическим, оно не является юридическим».