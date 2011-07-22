Прокурор дочитала обвинение Тимошенко

13:14, 22 июля 2011
Политика
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Фролова читала медленнее, чем в первый раз

Государственное обвинение в лице прокурора Генеральной прокуратуры Лилии ФРОЛОВОЙ завершило повторное зачитывание обвинительного заключения по уголовному делу по обвинению экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, повторное зачитывание продолжалось почти 4 часа.

Во время зачитывания по настоянию защиты Ю.ТИМОШЕНКО был объявлен только один 15-минутный перерыв.

Предыдущее зачитывание обвинительного заключения объемом 73 страницы заняло у Л.ФРОЛОВОЙ чуть более 3 часов.

Согласно обвинительному заключению, Ю.ТИМОШЕНКО превысила свои полномочия при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. В частности, по убеждению прокуратуры, единоличные действия Ю.ТИМОШЕНКО привели к тяжелым последствиям и нанесли ущерб государству.

 

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