Власенко обжаловал свое изгнание из Печерского суда

Защитник Сергей ВЛАСЕНКО обжаловал в Апелляционном суде Киева постановление Печерского районного суда Киева о его отстранении от защиты экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО сообщил сегодня журналистам возле Печерского райсуда.

«Я обжаловал свое отстранение в Апелляционном суде Киева», - сказал С.ВЛАСЕНКО. При этом защитник сослался на статью 61-1 Уголовно-процессуального кодекса, которая регламентирует отстранение защитника от участия в деле.

По его словам, в этой статье УПК отмечается, что решение суда об отстранении защитника во время досудебного следствия не подлежит обжалованию, тогда как на такие действия судьи во время судебного разбирательства ограничения по обжалованию не установлены.

С.ВЛАСЕНКО сегодня не планирует заходить в зал судебного заседания «с целью избежать малейших провокаций». «Я не буду заходить в зал, если там не будет происходить каких-то экстраординарных ситуаций», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.

Защитник также сообщил, что планирует обжаловать в Апелляционном суде Киева постановление судьи Родиона КИРЕЕВА об удалении его из зала после того, как он был отстранен от защиты Ю.ТИМОШЕНКО.