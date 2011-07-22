Яворивский отозвал свой законопроект о МАФах под давлением?

Отзыв законопроекта, предусматривающего существенное повышение штрафов за незаконную установку МАФов, стал результатом давления на его автора, народного депутата Владимира ЯВОРИВСКОГО («БЮТ-Батькивщина») со стороны нелегального бизнеса, контролирующего установку и торговлю в киосках.

Об этом заявил главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева», один из инициаторов создания политической партии «Форум» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-центре «Форум».

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ напомнил, что 20 июня народный депутат В.ЯВОРИВСКИЙ зарегистрировал законопроект № 8707 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно усиления ответственности за самовольное размещение малых архитектурных форм)», которым существенно усиливается ответственность за самовольную установку МАФов. Но вскоре после этого В.ЯВОРИВСКИЙ высказался за смягчение предложенных норм, отметил он.

«Сначала В.ЯВОРИВСКИЙ заявил, что к нему обращались депутаты, предприниматели с тем, что штрафы чрезмерно высокие, что это будет слишком большой дубинкой в руках власти, и что штрафы можно повысить не в 20 раз, а в пять. Потом он и вовсе отозвал законопроект», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Он заявил, что видит в этой ситуации «давление на автора законопроекта со стороны нелегального бизнеса».

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ убеждён, что штрафы в 850 грн., которые действуют сегодня, несопоставимо малы с прибылью, получаемой от незаконно установленных ларьков. «Даже предложенный штраф в 17 тыс. грн. составляет всего две месячные арендные платы, и это не является заоблачной суммой. Это почти в 5 раз меньше, чем стоимость киоска», - добавил он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ акцентировал на ещё одной важной норме законопроекта, предусматривающей конфискацию снесённых киосков. «Демонтированные за большие деньги, с большими затратами сил и энергии ларьки после отстоя на штрафплощадках возвращаются тем же бизнесменам, уплачивающим небольшие деньги за простой. Это игра в поддавки между властью и нелегальными ларёчниками, остановить которую можно исключительно ужесточив законодательство», – отметил он.

Общественный деятель утверждает, что даже если местная власть настроена на борьбу с незаконной установкой МАФов, законодательных механизмов для этого очень мало.

Учитывая это, «Форум» намерен обратиться к народным депутатам и председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ с требованием заново внести документ в парламент и принять его в кратчайшие строки.

Справка УНИАН. Предложенным В.ЯВОРИВСКИМ проектом закона № 8707 предлагалось дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьёй 152-1 «Самовольное размещение малых архитектурных форм». В ней предусматривалось, что самовольное размещение МАФов влечёт наложение штрафа от 17 до 34 тыс. грн. с конфискацией киосков, товара и полученной от продажи выручки.

За повторную незаконную установку ларьков предусматривался штраф от 34 до 68 тыс. грн. с конфискацией МАФов, товара и выручки.

Также законопроектом предполагалось установить за систематическое самовольное размещение киосков штраф в размере от 68 до 136 тыс. грн. с конфискацией МАФов, товара и выручки.