Нардеп будет создавать Комитет по защите прав предпринимателей

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина»), глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ предлагает создать Комитет по защите прав предпринимателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, с такой инициативой она выступила вчера на Первом съезде предпринимателей Днепропетровской области.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает большой ошибкой ликвидацию в прошлом году Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства и считает необходимым создать в стране Комитет по защите прав предпринимателей. Эту инициативу также поддержали делегаты съезда, а также участники Форумов людей дела, которые в Днепропетровске и Кривом Роге провела Н.КОРОЛЕВСКАЯ, а также представители общественных и профсоюзных организаций Кривбасса.

«Фактически сегодня в стране предприниматели не имеют представительства в органах исполнительной власти. После ликвидации Госкомпредпринимательства наиболее активная часть общества потеряла единственный канал влияния на принятие правительственных решений. В итоге страна получила репрессивный Налоговый кодекс, существенно ущемляющий права предпринимателей, по всей стране развернулась кампания по дискредитации и уничтожению предпринимательства, как класса. В этой ситуации считаю крайне необходимым создать независимый государственный Комитет по защите прав предпринимателей с широкими полномочиями. В противном случае уже через несколько лет в Украине не останется малого и среднего бизнеса», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По данным пресс-службы главы парламентского комитета, об этом же говорили предприниматели на встречах с ней в Днепропетровске и Кривом Роге. Они жаловались на незаконные проверки, вмешательство местных органов власти в хозяйственную деятельность малых предприятий, приводили примеры многочисленных регуляторных актов, принимаемых на местах с нарушением законодательства Украины.

«Если раньше в стране был государственный орган, который мог оперативно реагировать на подобные случаи и отменять противоречащие законодательству нормативные акты местных властей, то теперь предприниматели такой возможности лишены. Не удивительно, что в последние месяцы наблюдается массовая ликвидация малого бизнеса в стране. Чтобы остановить этот губительный для экономики процесс, я инициирую создание Комитета по защите прав предпринимателей», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В пресс-службе напомнили, что 19-20 июля Н.КОРОЛЕВСКАЯ находилась с рабочим визитом в Днепропетровске и Кривом Роге, где провела Форумы людей дела, приняла участие в работе Первого съезда предпринимателей Днепропетровской области, провела ряд рабочих встреч с руководством области и города, встретилась с руководителями профсоюзных организаций горняков и металлургов, а также посетила фермерское хозяйство.