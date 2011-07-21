Шкиряк подаст в суд на «вундеркинда» Киреева

Лидер гражданского объединения «Новый Киев», глава Социально-Христианской партии Зорян ШКИРЯК будет настаивать на отстранении судьи Печерского районного суда столицы Родиона КИРЕЕВА от ведения судебных заседаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе З.ШКИРЯКА.

«На протяжении последнего месяца мы наблюдаем в Печерском суде аномальное юридическое шоу под названием «КИРЕЕВ и Закон». Все видят, что этот «вундеркинд» регулярно нарушает нормы Конституции и КПК Украины во время заседаний по делу ТИМОШЕНКО», - заявил З.ШКИРЯК, комментируя свое решение.

Лидер «Нового Киева» возмущен тем, как Р.КИРЕЕВ ведет себя на судебных заседаниях по уголовному делу против бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. «Удаляет, кого хочет, когда хочет, без объяснений, используя при этом вооруженную охрану. Отдает откровенно неправомерные приказы спецназовцам. Кроме того, системно издевается над подсудимой Юлией ТИМОШЕНКО, ее адвокатами, практически лишая возможности защищаться, то есть осуществлять свое конституционное право. Поэтому я принял решение подать в суд на действия этого судьи», - заявил он.

З.ШКИРЯК напомнил, как 18 июля во время последнего судебного заседания по делу Ю.ТИМОШЕНКО Р.КИРЕЕВ удалил его из зала суда. По мнению З.ШКИРЯКА, данное решение судьи незаконно, поэтому он подаст иск против Р.КИРЕЕВА.

«Безусловно, можно было «проглотить», забыть, смириться. Все уже привыкли к его «мелким пакостям», непрофессионализму и нескрываемой заангажированности. Сколько можно смотреть на это безобразие? Ведь речь идет о ключевом для страны судебном процессе - судят лидера оппозиции. Возможно именно отсутствие нашей реакции, проявлений гражданской позиции и инфантильность родила судебную систему с вот такими «киреевыми», «вовками», «зваричами». А завтра они могут судить нас с вами», - считает З.ШКИРЯК.

По словам лидера «Нового Киева», он осознает, что подавать иск к Р.КИРЕЕВУ в Печерский суд "практически бесперспективно", но сделает это принципиально.

По словам З.ШКИРЯКА, цель состоит в том, чтобы, руководствуясь нормами законов, доказать профессиональную непригодность Р.КИРЕЕВА, а значит невозможность ведения им судебных процессов. Лидер «Нового Киева» считает, что пора защищать Конституцию, а значит «бить Законом по беззаконию».

«Я также понимаю, что воевать с Администрацией Президента, чьи инструкции так усердно выполняет этот «деятель» Фемиды, сегодня практически невозможно, но мы попытаемся. Если даже мы не выиграем этот процесс, мы еще раз докажем отсутствие правдивого судопроизводства в Украине, а значит невозможность принятия объективных решений в главных судебных процессах страны», - заявил З.ШКИРЯК.

Адвокат З.ШКИРЯКА Надежда КОРЕННАЯ сообщила, что речь идет о нарушениях ст. 271, 272 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также ст.185 (3) Кодекса об административных правонарушениях. Также, по ее словам, есть и другие технические вопросы.

«Н.КОРЕННАЯ попытается доказать профессиональную непригодность Р.КИРЕЕВА и, как следствие, добиться запрета на ведение им судебных заседаний, а также потребует выплаты моральной компенсации в размере 1 грн., за неправомерное решение об удалении З.ШКИРЯКА из зала суда 18 июля. Кроме этого, будет подана жалоба в Министерство юстиции с требованием о дисциплинарном наказании Р.КИРЕЕВА», - сообщает пресс-служба З.ШКИРЯКА.

По информации З.ШКИРЯКА, исковое заявление будет подано для регистрации в Печерском суде в пятницу, 22 июля, в 8.30.

Как сообщал УНИАН, 18 июля Р.КИРЕЕВ удалил З.ШКИРЯКА из зала суда. Как объяснил сам З.ШКИРЯК, его удалили из зала за «бурные» аплодисменты во время выступления адвоката Ю.ТИМОШЕНКО Николая СИРОГО, что судья трактовал как нарушение.