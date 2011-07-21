Кузьмин пролил немного света на дело Волги

Генеральная прокуратура Украины расследует уголовные дела против четырех чиновников Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины (ГКРРФУ), в том числе против руководителя комиссии Василия ВОЛГИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН сообщил сегодня на брифинге.

Р.КУЗЬМИН напомнил, что ГПУ возбуждено уголовное дело по статье 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, занимающими ответственные посты по предварительному сговору с группой лиц).

В связи с расследованием этого дела был задержан глава комиссии В.ВОЛГА, вчерашним решением Печерского суда ему была выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также прокуратура расследует дело в отношении начальника одного из департаментов комиссии и других чиновников, работающих в непосредственном подчинении В.ВОЛГИ.

Р.КУЗЬМИН сообщил, что общая сумма взятки, которую они вымогали от кредитного союза, составляет 500 тыс. долл. Эту сумму чиновники хотели получить за выведение временной администрации из финансового учреждения.

Р.КУЗЬМИН отметил, что этим делом занимались сотрудники СБУ, которые проводили негласную фиксацию действий чиновников госкомиссии, поэтому следственным путем были получены доказательства получения ими половины суммы взятки.

При этом Р.КУЗЬМИН подчеркнул, что ГПУ продолжает активно вести борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти. «Задача непростая, следствие сталкивается с серьезными трудностями, но это неизбежно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, В.ВОЛГА возглавляет Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года.

19 июля 2011 г. В.ВОЛГА был задержан следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.