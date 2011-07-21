ГПУ: Выдачи Ландика-младшего в Украину не было

Российский Краснодарский суд не решал вопрос об экстрадиции в Украину бывшего депутата Луганского горсовета Романа Ландика. Как сообщают "Подробности",об этом сказал руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Юрий Бойченко, комментируя информацию СМИ о выдаче Ландика Украине.

"Процесс экстрадиции - прерогатива Генеральной прокуратуры и России, и Украины. Краснодарский суд не может решить вопрос о выдаче Ландика в Украину. Краснодарский суд рассматривал вопрос адвокатов Ландика об изменении меры пресечения, но его оставили в СИЗО до решения вопроса об экстрадиции", - сказал Бойченко.

Он отметил, что месяц уйдет на то, чтобы установить его гражданство и решить все процедуры, необходимые для экстрадиции.

"Никакой выдачи Ландика в Украину не было. Он находится под арестом и вопрос его экстрадиции решает Генпрокуратура Российской Федерации", - отметил Бойченко.

Ранее начальник Луганской областной милиции Евгений Польской заявлял, что процесс экстрадиции задержанного в Краснодаре депутата Луганского горсовета Романа Ландика может занять от одного месяца до полугода.

Напомним, Генпрокуратурой Украины 19 июля 2011 года в Генпрокуратуру РФ направлен запрос о выдаче Украине одного из депутатов Луганского городского совета Ландика для привлечения его к уголовной ответственности за хулиганство.

Депутат Луганского городского совета Роман Ландик был задержан на территории России под Краснодаром. Роман Ландик был объявлен в розыск 9 июля из-за возбужденного против него уголовного дела по факту хулиганства. В ночь с 4 на 5 июля в ресторане "Баккара" он избил молодую девушку. 8 июля Ландик на допрос в милицию не явился.