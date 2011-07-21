Герман: я - инициатор отмены парада

Отмена парада ко Дню Независимости позволит сэкономить 180 миллионов гривен.

Об этом заявила советник президента Анна Герман в эфире 5 канала.

"Что мы выводим на парад? Что мы демонстрируем? Надо строить 21 год украинской независимости, чтобы людям хорошо жилось, а не выбрасывать на парады такие страшные деньги", - цитирует Украинская правда.

При этом Герман уточнила, что была инициатором отмены парада в честь 20-летия Независимости.

"Я признаюсь, это именно я писала официальное письмо и главе администрации президента, и президенту Украины, с тем, чтобы праздник этот сделать мирным. Мы не тоталитарное государство", - уточнила она.

"Сэкономить 180 миллионов гривен. Я считаю, что это мудро и по-государственному", - добавила советник президента.

Как сообщал УНИАН, президент Виктор Янукович отменил проведение парадов в честь 20-летия Независимости Украины.

Решение подверглось критике, в частности, вице-спикер парламента Николай Томенко считает: "Мы должны не в квартирах прятаться... а на центральной площади столицы Украине выйти и с гордостью сказать, что мы нация, которая заслужила право быть независимым государством... Парад отменять - это слабость и это малороссийство". Вице-спикер отметил, что власть действует таким образом, потому что ей государство вообще не нужно.