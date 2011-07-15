На экономию от парада министр будет строить боеспособную армию

Остаток средств, которые планировалось потратить на подготовку и проведение парадов войск ко Дню Независимости, будет направлен на обеспечение Вооруженных сил Украины и финансирование мероприятий социальной защиты военнослужащих.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, об этом заявил министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ, комментируя указ Президента Виктора ЯНУКОВИЧА об отмене парада.

“Приоритетами для Вооруженных сил Украины является боевая готовность и социальная защита военнослужащих”, - подчеркнул М.ЕЖЕЛЬ.

Как отмечается в сообщении, указ Президента Украины о воздержании от проведения парада войск “еще раз подтвердил решительную настроенность Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на развитие боеспособной и мобильной армии для защиты независимости и суверенитета государства”.

В пресс-службе отметили, что на организацию и проведение парадов войск в шести городах Украины планировалось потратить 36,8 млн. грн. Из этой суммы по состоянию на 15 июля было потрачено 8,7 млн. грн., из которых 8 млн. было направлено на подготовку вооружения и военной техники, остальные – на вещевое обеспечение личного состава.

По словам главы отечественного оборонного ведомства, остаток средств – 28,1 млн. грн. – будет направлен на обеспечение ВСУ горючим и на подготовку к учениям и возобновление технической готовности военной техники.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июля, Президент своим указом постановил отменить проведение 24 августа 2011 года парадов войск в Киеве, Керчи, Одессе, Севастополе, а также городах, в которых расположены штабы оперативных командований и видов Вооруженных сил Украины.

Сэкономленные бюджетные средства глава государства поручил правительству направить на финансирование мероприятий по усилению социальной защиты населения.