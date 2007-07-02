Мороз вспомнил, как ”подсаживал” Ющенко в президентское кресло

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что инициированная Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Конституция является маскировкой его диктаторских намерений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Соцпартии, такое мнение А.МОРОЗ высказал, комментируя конституционные инициативы В.ЮЩЕНКО.

“Говорить о реакционном характере затеи можно, ссылаясь на отдельные характеристики предлагаемого текста: двухпалатный парламент, сокращение количества депутатов, пересмотр неприкосновенности, как приманка для наивных. Болтовня об «усилении парламента», «сбалансированности власти» и тому подобное – это маскировка диктаторских намерений, и не больше. Эти вопросы детально проанализированы за последние одиннадцать лет, и не каждый лукавый найдет в проведенных дискуссиях ответы на все, что его интересует. А если поверить на слово, то ответ готов: это юридическое оформление диктатуры, движение к «неродовитой монархии», по меткому высказыванию Степана ХМАРЫ, это «движение в Европу» с головой, повернутой назад”, - сказал А.МОРОЗ.

По его мнению, если к руководству Верховной Рады будут допущены представители “Нашей Украины”, то это приведет к ускоренному пересмотру политреформы. В то же время, лидер СПУ отмечает, что “полтора года абсолютной власти и год после конституционных изменений не запомнились никаким позитивным сдвигам от Президента”.

А.МОРОЗ напоминает, что за два года до президентских выборов 2004 года В.ЮЩЕНКО многократно выступал за пересмотр Конституции. “В 2003 году мы вместе подписали об этом Меморандум, а на должность Президента его «подсадили» социалисты после того, как он подписал обязательство и вместе со своей фракцией проголосовал за изменения в Конституцию.

За него голосовали как за президента-реформатора, демократа. Уже будучи Президентом, ЮЩЕНКО многократно заявлял о почтительном отношении к Конституции, на которой клялся. Как произошло в действительности - все люди знают”, - отмечает А.МОРОЗ.

Он также опровергает обвинении в его предательстве и подчеркивает, что “социалисты не отступились от каждого своего принципа, от каждого обязательства, остаются последовательными и верными своим принципам”.

“После приведенных выше аргументов дайте себе ответ на вопрос: то кто же в действительности предатель? Кто отказывается от своих обязательств и гарантий? Кто десятки раз нарушал Конституцию и законы? Кто разрушает судебную систему? Кто перебирает на себя полномочия, не предусмотренные Основным законом? Таких вопросов можно поставить еще десяток. Но ответ на них одинаков и один”, – подчеркивает лидер СПУ.