Регионал предлагает скинуться на парады

Все небезразличные могут приобщиться к финансированию мероприятий по случаю Дня Независимости.

Такое мнение озвучил депутат от Партии регионов Василий Горбаль в эфире 5 канала.

"Убежден, что сейчас местные власти, организации, спонсоры, меценаты, национально сознательные и вообще те, кто считает это праздником, я убежден, что таких большинство, конечно, могут приобщиться к финансированию мероприятий по случаю Дня Независимости", - отметил он.

Горбаль рассказал, что во времена своего председательства во Львовской облгосадминистрации за свой счет делал для львовян салюты и различные концерты.

"Вкусов действительно много и, наверное, все удовлетворить будет тяжело, поэтому пока стоит не просто говорить об этом, а принять участие в праздновании этого праздника и внести какой-то свой вклад", - добавил "регионал".

Как известно, президент Виктор Янукович отменил проведение парадов в честь 20-летия Независимости Украины.

Ранее тогдашний глава Донецкой облгосадминистрации Анатолий Близнюк предлагал жителям области самим ремонтировать дороги за свой счет.

Украинская правда