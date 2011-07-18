Сотрудник Посольства Грузии избил журналиста из-за «человеческого фактора»?
Советник не считает вину доказанной
Журналист еженедельника «КОММЕНТАРИИ:» Александр ЯМКОВЫЙ снял побои и подал соответствующее заявление в правоохранительные органы относительно избиения его сотрудником Посольства Грузии в Украине.
Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе издания.
Как сообщалось, сегодня во время акции женского движения FEMEN возле посольства Грузии сотрудник посольства избил журналиста газеты «КОММЕНТАРИИ:» А.ЯМКОВОГО. Инцидент произошел во время акции, которая была организована под стенами посольства в поддержку фоторепортеров, подозреваемых в шпионаже в интересах России.
«Еженедельник «КОММЕНТАРИИ:» осуждает применение силы представителями посольства против журналиста и считает такие действия недопустимыми», - сказано в пресс-релизе.
В документе также сообщается, что главный редактор еженедельника Вадим ДЕНИСЕНКО встретился с советником-посланником Посольства Грузии в Украине Ираклием КАНДЕЛАКИ.
В пресс-релизе также сказано, что И.КАНДЕЛАКИ считает, что «к инциденту привел так называемый «человеческий фактор». «Но, в то же время, по словам И.КАНДЕЛАКИ, представитель посольства не имел права применять силу. И, если будет доказана вина представителя посольства, к нему будут применены все возможные административные меры”, - отмечается в документе.
По словам И.КАНДЕЛАКИ, Посольство Грузии в Украине не было поставлено в известность об акции FEMEN.
В.ДЕНИСЕНКО сообщил, что в настоящее время Шевченковским районным отделом ГУ МВД в г. Киеве проводятся следственные действия по факту инцидента.
«КОММЕНТАРИИ:» и портал comments.ua надеются, что расследование инцидента будет беспристрастным и оперативным.
«Также редакция не хотела бы, чтобы в инциденте, который имел место, кто-то видел политические или тем более геополитические мотивы. Также мы бы очень не хотели, чтобы определенные политические силы или общественные организации использовали эту ситуацию для своего пиара», - отмечается в пресс-релизе.