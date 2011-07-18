КМНП требует выслать из Украины задиру из грузинского посольства

Киевский независимый медиа-профсоюз считает, что правоохранительные органы должны установить личность человека, который сегодня во время акции против задержания в Грузии журналистов пытался разогнать ее участников и бил журналистов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе медиа-профсоюзы.

«Если это сотрудник посольства, то он должен быть выслан из Украины как человек, чьи действия противоречат статусу дипломата. Если это не дипломат, против него должно быть возбуждено уголовное дело», - отметили в КНМП.

Медиа-профсоюз подчеркивает, что подобные действия нарушают права граждан на мирный протест и, в то же время, являются препятствованием работе журналистов, что является уголовным преступлением.

Медиа-профсоюз надеется, что деяния агрессивного правонарушителя, который вышел из двери грузинского посольства, не останутся без публичной оценки руководства этого учреждения.

Как сообщалось, сегодня активисты женского движения FEMEN проводили возле здания Посольства Грузии в Киеве акцию в поддержку задержанных в Грузии по подозрению в шпионаже фотографов.

Акция прервалась после того, как из здания посольства вышел молодой мужчина, который стал отгонять девушек от диппредставительства. Потом он также вступил в словесную перепалку с журналистами, которые освещали акцию, а на одного из них набросился с кулаками.

Как сообщает движение FEMEN, в результате инцидента пострадал журналист издания «Комментарии:» Александр ЯМКОВОЙ.