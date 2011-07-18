Судья выгнал Власенко навсегда

Председатель на судебном заседании Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ принял решение об удалении народного депутата Украины Сергея ВЛАСЕНКО из зала суда до завершения рассмотрения дела, возбуждённого в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО по факту превышения служебных полномочий при подписании газовых соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья Р.КИРЕЕВ принял на месте, не объявляя перерыв в судебном заседании.

«Несмотря на неоднократные обращения к народному депутату Сергею ВЛАСЕНКО о беспрекословном соблюдении правил, сейчас совершаются действия на срыв судебного процесса», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Сразу после объявления этого решения присутствующие в судебном зале стали скандировать «Позор!».

Народный депутат Украины Сергей САС отметил, что удаление из судебного зала народных депутатов Украины не предусмотрено ни одним законом.

В свою очередь, С.ВЛАСЕНКО добавил, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях судья имеет право применить лишь административное наказание, то есть взыскать штраф.

После этого Р.КИРЕЕВ объявил перерыв в заседании суда на 15 минут.

С.ВЛАСЕНКО покинул зал заседания.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июля, судья Р.КИРЕЕВ принял решение об отстранении С.ВЛАСЕНКО от защиты по делу, возбужденному против Ю.ТИМОШЕНКО.

Такое решение судья принял в связи с систематическим нарушением С.ВЛАСЕНКО установленного порядка ведения судебного заседания. Кроме того, в решении суда указывается, что С.ВЛАСЕНКО «постоянно злоупотребляет недостойными высказываниями в адрес суда».

Это решение суда обжалованию не подлежит.

Также судья Р.КИРЕЕВ считает целесообразным обратиться в Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики по поводу системного нарушения С.ВЛАСЕНКО норм морали и нарушения установленного порядка в судебном разбирательстве дела и неуважение к суду.

В своем решение председательствующий на заседании также рекомендует Высшей квалификационной комиссии адвокатуры при Кабинете Министров Украины рассмотреть вопрос о лишении С.ВЛАСЕНКО лицензии на адвокатскую деятельность.

По словам Р.КИРЕЕВА, это решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева в течение 15 дней.