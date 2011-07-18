В Печерском суде опять началось?

Судебная милиция блокирует защитников экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в зале Печерского районного суда Киева, в заседании которого объявлен перерыв до 12.50.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом заявил один из ее защитников Сергей ВЛАСЕНКО.

"В данном случае сотрудники "Грифона" занимаются непонятно чем, не ссылаются, на основании чего они здесь находятся, они запрещают защитникам передвигаться по залу, не выпускают и не запускают, ссылаются на какой-то мифический приказ непонятно кого. Мы пытались выяснить, чей приказ, но они не отвечают на вопросы и блокируют полностью защиту", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Сейчас в зале судебного заседания находятся восемь представителей судебной милиции "Грифон", которые выстроились в ряд между присутствующими в зале и частью зала, в которой находятся места для подсудимой, стороны защиты, стороны обвинения и собственно суда.

"Сейчас "Грифон" силой выбрасывает моего нового защитника А.ПЛАХОТНЮКА из зала судебного заседания. Вокруг суда удвоили количество "Беркуту". Они в машинах по ул. Б.Хмельницкого и у Золотых Ворот. К чему готовятся?", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter.