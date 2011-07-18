Киреев ссорится с Власенко уже 20 минут

Между судьей Печерского райсуда Киева Родионом КИРЕЕВЫМ и защитником экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Сергеем ВЛАСЕНКО произошел спор в начале заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, после начала заседания новый защитник Ю.ТИМОШЕНКО Николай СЕРЫЙ пытался подать ходатайство о привлечении его к данному делу Ю.ТИМОШЕНКО и хотел передать копию договора между ним и Ю.ТИМОШЕНКО о сотрудничестве.

Судья Р.КИРЕЕВ перебил его и сказал, что он на данное время не является лицом, которое допущено к этому делу.

На такое заявление Р.КИРЕЕВА защитник С.ВЛАСЕНКО внес протест.

Р.КИРЕЕВ пытался перебить С.ВЛАСЕНКО и приказывал ему сесть. «Вы должны выполнять распоряжение суда», - сказал судья С.ВЛАСЕНКО.

«А если председатель распорядится строить ему дом?», - спросил в ответ С.ВЛАСЕНКО.

Он отметил, что нет в Уголовно-процессуальном кодексе нормы, которая принуждает защитника сидеть.

Спор уже продолжается около 20 минут, и за это время С.ВЛАСЕНКО сделал 8 заявлений на действии председателя.

В свою очередь Р.КИРЕЕВ отметил, что поведение С.ВЛАСЕНКО «свидетельствует о его неуважении к суду».

Как стало известно УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО сегодня должен заявить ходатайство о привлечении к ее делу новых защитников – Николая СЕРОГО и Александра ПЛАХОТНЮКА.