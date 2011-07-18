Сегодня Тимошенко будет защищать Власенко

Защитник Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что будет сегодня принимать участие в судебном заседании по рассмотрению уголовного дела, возбужденного против экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО по факту превышения служебных полномочий при подписании газовых соглашений 2009 года.

Об этом С.ВЛАСЕНКО сообщил корреспонденту УНИАН.

«Да, сегодня я буду принимать участие в судебном заседании», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на предыдущих заседаниях суда по делу Ю.ТИМОШЕНКО ее защитник С.ВЛАСЕНКО отсутствовал. По словам экс-премьера, он находился в командировке.

Также 15 июля Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не успела внести ходатайства о привлечении к судебному процессу четырех новых адвокатов. «Я хотела сегодня приобщить четырех защитников и пятый – ВЛАСЕНКО», - сказала она.