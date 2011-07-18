В Харькове поставят памятник Высоцкому

В Харькове планируют установить памятник актеру и исполнителю авторских песен Владимиру Высоцкому.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на городского председателя Геннадия КЕРНЕСА.

«Мы хотим установить памятник любимому народному музыканту. Он заслуживает того, чтобы быть увековеченным в Харькове», - сказал Г.КЕРНЕС.

По словам мэра Харькова, памятник В.Высоцкому установят возле харьковского Дворца спорта. При этом сроки сооружения нового монумента не уточняются.

***В.Высоцкий (25 января 1938 г. - 25 июля 1980 г.) - величайший советский актер, певец и поэт (бард), классик жанра авторской песни, автор ряда прозаичных произведений, заслуженный артист РСФСР (1986, посмертно) и лауреат Государственной премии СССР (1987, посмертно). В.Высоцкий написал около 700 песен и стихотворений, с большим успехом гастролировал в СССР и за рубежом.

Как актер сыграл около тридцати ролей в фильмах (в частности «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль»).