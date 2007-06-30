Будет ли твёрдым решение Партии регионов ни с кем не блокироваться на выборах?

Партия регионов Украины будет идти на выборы самостоятельно, без блокировки с другими политическими силами. На этом акцентировал народный депутат Украины, председатель Черновицкой областной ячейки ПР Николай РОМАНЮК на пресс-конференции для СМИ Буковины.

Как передает корреспондент УНИАН, по его убеждению, это решение политсовета партии пересматриваться не будет.

Он отметил, что «Регионы» к выборам готовы, хотя есть несколько причин, по которым досрочные выборы могут не состояться. «Сложилась парадоксальная ситуация. Якобы все партии готовятся к избирательной кампании, но в то же время в стране не работает ни Центральная избирательная комиссия, ни Конституционный суд, работу которых, в частности ЦИК, срывают представители президентской команды», - подчеркнул народный депутат.

По его мнению, «для окончательного решения вопроса должны состояться политические переговоры, если ЦИК не заработает в плановом режиме».

В целом, как сообщил журналистам Н.РОМАНЮК, на сегодня рядах Партии регионов Буковины состоят 7,5 тыс. членов. Партийные ячейки действуют в каждом населенном пункте области. «Регионы» имеют мощную фракцию в облсовете, насчитывающую 14 депутатов и 11 мандатов в Черновицком горсовете.

«Я доволен депутатским корпусом от нашей политической силы», - сказал областной лидер регионалов.