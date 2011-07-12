Грищенко: вопрос сбора средств на строительство «Укрытия» решен

Украина получила принципиальное решение доноров Счета ядерной безопасности и Чернобыльского фонда «Укрытия» по предоставлению средств, необходимых для реализации чернобыльских проектов.

Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, проинформировал Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО во время встречи в Крыму, докладывая о результатах заседания Ассамблеи доноров Чернобыльских фондов, которое состоялось 7 июля в штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне.

«Окончательно приняты политические решения, которые позволяют нам с определенностью говорить, что вопрос сбора средств на строительство «Укрытия» решен», – сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его словам, после такого принципиального решения бюджет чернобыльских фондов («Укрытие» и Счет ядерной безопасности) станет бездефицитным, и это дает возможность начать полномасштабную реализацию чернобыльских проектов и завершить эту работу до 2015 года.

«Для нас важно то, что уже сейчас, в этом году можно начинать работы по строительству очень важного инженерного проекта «Укрытие», который оградит Киев, Украину, весь мир от возможных рисков, связанных с последствиями Чернобыльской катастрофы», – отметил К.ГРИЩЕНКО.

В то же время министр добавил, что остается еще пакет вопросов, которые нуждаются в техническом дооформлении.

По словам К.ГРИЩЕНКО, принятое в Лондоне решение стало результатом работы, проведенной МИД Украины в ряде стран по поручению Президента.

В этой связи К.ГРИЩЕНКО напомнил, что раньше Украине удалось достичь «достаточно существенный результат» – получить дополнительные средства от целого ряда стран. «И это были немалые взносы», – отметил руководитель МИД.

*** Общая сумма средств, необходимых для завершения реализации чернобыльских проектов, составляет 740 млн. евро.