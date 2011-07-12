Ландика выгнали из партии

Сына народного депутата Владимира ЛАНДИКА, депутата Луганского городского совета Романа ЛАНДИКА, который избил девушку, исключили из Партии регионов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе городской организации партии.

Решение было принято сегодня на заседании политсовета городской организации после обсуждения персонального дела Р.ЛАНДИКА «в связи с последними событиями в ночь с 3-го на 4 июля в ресторане «Баккакра».

Кроме того завтра, 13 июля, в 10.00 состоится внеочередная сессия Луганского городского совета. В ходе сессии планируется исключить Р.ЛАНДИКА из состава фракции Партии регионов и снять с должности руководителя Комиссии по вопросам инфраструктуры города, транспорта и связи Луганского горсовета.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил девушку.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

10 июля стало известно, что работники правоохранительных органов установили местонахождение Р.ЛАНДИКА. Он был задержан в России.