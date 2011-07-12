Жена Добкина купила 25% акций телеканала

Глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН подтвердил покупку своей женой Аллой ДОБКИНОЙ 25% акций харьковского телеканала «7 канал».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ДОБКИН сообщил журналистам на пресс-конференции.

«Я подтверждаю информацию о приобретении 25% акций канала моей женой, и, конечно же, она укажет это в своей налоговой декларации», - сказал М.ДОБКИН.

Справка УНИАН. Недавно экс-губернатор Харьковщины Арсен АВАКОВ продал 50% акций «7 канала». Как он заявил журналистам, на подписание соглашения пришла жена нынешнего губернатора А.ДОБКИНА.