Чтобы сотрудничать с НАТО, надо подумать о заключенных и журналистах

Кабинет министров Украины утвердил план мер по выполнению Годовой национальной программы сотрудничества Украина-НАТО на 2011 год.

Текст распоряжения от 29 июня № 625-р обнародован на Правительственном портале.

В частности, планом предусматривается разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, касающиеся совершенствования законодательства о выборах в Украине.

В области защиты прав и свобод человека планируется создать надлежащие условия для исправления осужденных, получения ими образования и приобретения профессии, их социальной адаптации в обществе; развития материально-технической базы учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов, а также способствовать внесению изменений в законодательные акты относительно определения разумных сроков проведения следствия и судебного рассмотрения дел лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности.

Также предусмотрено разработать проект концепции реформирования Государственной криминально-исполнительной службы Украины.

В области защиты прав национальных меньшинств планом предусмотрено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект концепции государственной этнонациональной политики Украины.

Кроме того, предусмотрено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты: о внесении изменений в Закон “О системе Общественного телевидения и радиовещания Украины”, о защите профессиональной деятельности журналистов, о реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации.

В сфере внешней политики предусматривается привлекать авиационные транспортные средства к перевозкуе грузов и личного состава вооруженных сил государств-членов и государств - партнеров Альянса, которые принимают участие в миротворческих миссиях и операциях Организации Североатлантического договора; обеспечивать деятельность украинского миротворческого контингента в рамках участия в международной миротворческой операции НАТО в Косово (КФОР) и в операции Международных сил содействия безопасности (МССБ) в Исламской Республике Афганистан. Также предусматривается предоставление воздушного коридора для осуществления перелетов самолетов военно-транспортной авиации вооруженных сил государств - членов Альянса через территорию Украины в рамках участия в операции Афганистане.

Кроме того, согласно плану, корабли Военно-морских сил Вооруженных сил Украины примут участие в военно-морских операциях в Средиземном море в рамках операции НАТО “Активные усилия”, а также предусмотрена деятельность первичного национального Контактного пункта операции НАТО “Активные усилия” и обмен информацией о судах, вызывающих подозрение.

Будет продолжено участие миротворческого персонала Украины в составе Тренировочной миссии НАТО в Республике Ирак.

Также планом предусмотрено разработать новую редакцию Стратегии национальной безопасности Украины с учетом опыта государств - членов НАТО и внести ее на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Планируется реформирование Министерства внутренних дел Украины и Внутренних войск МВД, Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил Годовую национальную программу сотрудничества Украина-НАТО на 2011 год.

В.ЯНУКОВИЧ поручил Кабмину разработать и утвердить в месячный срок план мер по выполнению в 2011 году Годовой национальной программы.