На крыше Печерского суда появились снайперы (видео)

В четверг на крыше здания Печерского суда Киева, вокруг которого несколько дней проходят массовые протесты, дежурили снайперы.

Соответствующее видео разместил сайт INTV.

В четверг в Печерском суде происходили суды по "газовому делу" экс-премьера Юлии Тимошенко и суд по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, обвиняемым в котором является экс-генерал Алексей Пукач.

Украинская правда