На крыше Печерского суда появились снайперы (видео)
17:22, 07 июля 2011Политика
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Ссегодня там слушали два дела
В четверг на крыше здания Печерского суда Киева, вокруг которого несколько дней проходят массовые протесты, дежурили снайперы.
Соответствующее видео разместил сайт INTV.
В четверг в Печерском суде происходили суды по "газовому делу" экс-премьера Юлии Тимошенко и суд по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, обвиняемым в котором является экс-генерал Алексей Пукач.
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