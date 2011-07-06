Тимошенко повторила судье, что он - «изувер»

Судья Печерского районного суда г. Киева Родион КИРЕЕВ поставил на обсуждение вопрос об удалении Юлии ТИМОШЕНКО из судебного зала за то, что она обозвала его «изувером» («нелюддю»).

Как передает корреспондент УНИАН, после прихода судьи в зал заседаний народные депутаты, присутствующие в нем, начали громко скандировать «Позор!».

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к Р.КИРЕЕВА сказала: «Вы - нелюдь (изувер)! Вы только что вместе с Администрацией Президента натравили вооруженных до зубам милиционеров на беззащитных людей».

В ответ на эти слова Ю.ТИМОШЕНКО судья сказал: «Учитывая, что подсудимая своим высказыванием прямо оскорбила председательствующего, суд и судебную систему только из-за того, что в производстве судьи КИРЕЕВА находится это дело, суд ставит на обсуждение вопрос об удалении подсудимой из зала суда на одно судебное заседание».

В свою очередь представители прокуратуры поддержали предложение судьи.

«В связи с тем, что подсудимая грубо нарушает порядок в зале судебного заседания, несмотря на неоднократные предупреждения, суд постановил удалить подсудимую из зала суда», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, бойцы спецподразделения МВД «Беркут», которое ворвалось в судебный зал Печерского районного суда в Киеве, где слушается дело экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО, применили физическую силу к журналистам.

Выдавливая представителей СМИ из зала судебного заседания по коридору, представители «Беркуту» не реагировали на призывы о том, что они нарушают закон о препятствовании работе представителей СМИ. В частности, бойцы «Беркута», не разбирая, мужчина или женщина перед ними, и не давая каких-либо объяснений, грубо толкали журналистов.

Также они игнорировали высказывания, что они нарушают, как минимум, три статьи Уголовного кодекса – 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

В ответ на это работники «Беркута» рекомендовали журналистам обращаться с заявлениями в милицию, если против них совершено что-либо противоправное.