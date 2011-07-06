Тимошенко с защитником опоздали в суд

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ не удовлетворил ходатайство защитника экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Николая ТИТАРЕНКО о своем отводе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление Р.КИРЕЕВ объявил сегодня после двухчасового перерыва в судебном заседании по рассмотрению дела по обвинению экс-премьер-министра Украины в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как отмечается в документе, «заявленный отвод не содержит оснований для его удовольствия, поскольку в нем нет оснований, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Украины… Поэтому заявление защитника ТИМОШЕНКО об отводе судьи КИРЕЕВА оставить без удовлетворения. Постановление обжалованию не подлежит».

Постановление судья объявлял в отсутствии Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитника Н.ТИТАРЕНКО которые опоздали к началу судебного заседания.

Как сообщал УНИАН, Н.ТИТАРЕНКО объявил отвод судьи Р.КИРЕЕВУ в связи с запрещением проводить прямую трансляцию, фото-, видеосъемку судебного процесса по рассмотрению уголовного дела по обвинению экс-премьера Украины в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Свое ходатайство он обосновал тем, что «действия председательствующего по запрещению видеосъемки полностью игнорируют принципы гласности, доступа к публичной информации, права журналистов на профессиональную деятельность и являются неправомерными».