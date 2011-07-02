Бюджет теряет на «откатах» до 100 миллиардов в год?

Потери бюджета на «откатах» при госзакупках могут достигать 100 млрд. грн. в год. Об этом, ссылаясь на данные экспертов, сегодня в Виннице заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам народного депутата, бюджет разворовывается через организацию нечестных государственных закупок и монополизацию влияния государства на отдельные отрасли и рынки.

«Объем закупок органами власти и госпредприятиями в Украине составляет 335 млрд. грн. год. Если верить экспертам, то размер так называемых «откатов» достигает 30%. Таким образом, только на этом потери страны могут составлять 100 млрд. грн.», - подсчитала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского комитета подчеркнула, что в такой ситуации протест людей в Украине чаще всего выражается в уходе от государства. «Уход в тень происходит, когда человек отказывается иметь дело с государством, перестает надеяться на него, утаивает от государства свою деятельность. Отказ от выполнения общественного договора, разрушение его негласных основ – вот в чем заключается украинский протест. На этом и держится теневая экономика. Фактически, она стала одной из форм протеста людей против беспредела власти», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, детенизация экономики напрямую зависит от степени доверия граждан к государственным институтам. «Люди видят, как чиновники, представители различных контролирующих органов обогащаются за их счет, при этом говорят о том, что в бюджете нет денег. Пока люди будут видеть, что деньги из государственного бюджета разворовываются, ни о какой детенизации не может быть и речи», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Согласно данным опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, граждане Украины недовольны системой сбора и распределения налогов: 34,6% респондентов сказали, что "все равно эти деньги будут разворованы чиновниками". В то же время 22,4% украинцев считают, что деньги налогоплательщиков не воруют, но распределяют неправильно, а 19,8% уверены, что у них "отбирают честно заработанные деньги".

Комментируя эти данные, глава парламентского комитета отметила, что детенизацию следует начинать с антикоррупционного проекта в сфере использования бюджетных средств. «Трудно ожидать ответственного отношения к уплате налогов от простых граждан, если чиновники всех уровней ежедневно демонстрируют примеры нецелевого использования бюджетных средств. Только поставив под жесткий народный контроль расходование бюджетных средств, можно добиваться полноты уплаты налогов и сборов при помощи штрафов и финансовых санкций», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат считает, что в Украине возможны и другие формы протеста, в том числе - уличные. «Во времена СССР протесты были, в основном, кухонными. В наше время люди имеют возможность выразить свой протест на майданах. Требуя принять пакет законов «Народная реформа», Всеукраинская акция «Вперед» вывела 19 мая под стены Верховной Рады около 5 тысяч людей. Это стало наиболее массовым протестом за последние полгода. Если власть будет и дальше продолжать игнорировать позицию общества – нас ожидает горячая осень», - предупредила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.