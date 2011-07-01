Янукович: с взятками покончим как в свое время с рэкетом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что власть будет беспощадно наказывать чиновников-взяточников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая перед участниками украинско-армянского бизнес-форума.

«Вышибать будем. Кто только попадется под кулак - только брызги полетят, только брызги полетят. Никакой пощады не будет, никакой. Попал, стоишь на пути развития бизнеса и экономики, собираешь этот коррупционный налог – только попадись. Попалась рука - с головой оторвем. Я говорю об этом абсолютно серьезно», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что со взяточничеством в Украине будет покончено так же, как в свое время было покончено с рэкетом.

«Это было так: четко, однозначно было сказано – рэкета не будет. Причем, через два дня. Кто-то попадется – не унесет ноги – закопаем. На этом все закончилось», - сказал Президент.

При этом он отметил, что бизнесмены, которых вынуждают давать взятки, должны информировать об этом в соответствующие органы.

«Бизнесмены, хотите платить - платите. Не хотите платить – вот вам телефоны, звоните», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он вспомнил свою работу на посту губернатора Донецкой области, и случай, когда к нему приехал заместитель министра внутренних дел Николай ДЖИГА, который не мог поверить, что за несколько дней можно покончить с рэкетирством.

«Приехал ко мне с такими, как говорят, круглыми глазами, и говорит – ну, не может такого быть. Я говорю – поживи здесь, и давай по области круги накручивать. Мне интересно, найдешь или нет рэкетиров. Я уверен, что очень скоро ты будешь кричать – где вы? Не найдешь», - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что в Украине немного коррупционеров.

«3-4% людей, которые на этом делают бизнес, мешают всей стране», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Также Президент напомнил, что с 1 июля в Украине начали действовать новые антикоррупционные законы.

«Пока люди адаптируются к этим законам, потому что многие отвыкли читать законы, конечно, будут попадать, конечно, будет больно, будет обидно. Но очень скоро, я думаю, что мы привыкнем, мы будем совершенствовать эту систему», - заключил В.ЯНУКОВИЧ.