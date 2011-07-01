Президент Украины Виктор Янукович поздравил архитекторов, проектировщиков и строителей Украины. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Искренне поздравляю всех зодчих Украины с профессиональным праздником – Днем архитектуры.

Благодаря вашему труду обновляются города, воплощаются в жизнь программы жилищного строительства, создаются современные промышленные и бизнес-центры.

Историческое изменение архитектурных стилей отображает объективный процесс демократизации и гуманизации духовной культуры украинского общества. Нам есть чем гордиться и что беречь.

Уверен, что вы, архитекторы, сделаете все возможное для того, чтобы жизнь в Украине была комфортной для наших граждан.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, творческого вдохновения и успехов в работе", - говорится в приветствии.

Всемирный день архитектуры установлен в 1985 году в первый понедельник июля Международным союзом архитекторов, который возник в 1946 году, после Второй мировой войны, когда нужно было поднимать из развалин города, восстанавливать предприятия, воспроизводить памятники архитектуры.

В Украине в 1995 году установлен День архитектуры Украины, который отмечается ежегодно 1 июля. В этот день проводится присуждение и вручается Государственная премия Украины в сфере архитектуры.