Нужна ли Украине оппозиция (исследование)

За отмену депутатской неприкосновенности выступают большинство электората Партии регионов (53,5%), КПУ (63%) и СПУ(59,6%).

Такие социологические данные были предоставлены агентству УНИАН Институтом Горшенина.

При этом отмену депутатской неприкосновенности поддерживают 38% электората «Нашей Украины» и 49% - электората БЮТ.

В то же время, на вопрос, нужна ли Украине оппозиция, две трети респондентов ответили утвердительно. Прежде всего в пользу наличия оппозиции высказались жители Харьковской области - 81,7% положительных ответов; Галичины - 74,3%, Подолья - 80%, киевляне - 69,3%, жители Буковины и Закарпатья - 65%.

По данным экспертов Института Горшенина, противоречивыми являются оценки жителей центральных областей Украины (Кировоград, Полтава, Черкассы), Крыма, Волыни, северо-востока (Сумская, Черниговская области) – позитивный ответ в этих регионах дали от 45% до 50% респондентов. «Менее заинтересованы в существовании оппозиции жители Донбасса, отождествляя, очевидно, само понятие оппозиции с конкретной политической силой. Впрочем, как и галичане с подолянами», - говорится в комментарии экспертов.

На вопрос, из каких источников они получают информацию о развитии политической ситуации в Украине, абсолютное большинство опрошенных назвали телевидение.

Кроме того, среди положительных ответов на вопрос, есть ли у людей основания опасаться открыто выступать против власти в прессе, на митингах и собраниях, большинство принадлежит представителям государственного сектора (43,4%) по сравнению с представителями предприятий с частной формой собственности (34,7%).

Эксперты связывают такие данные с тем, что, с одной стороны, сотрудники госструктур в большей мере опасаются публично выступать против власти, а с другой - занятые в частном секторе лучше обеспечены материально, что способствует развитию чувства независимости и самодостаточности.

Что касается ответственности за «наведение порядка» в стране, то большинство респондентов считают: наводить порядок должен Президент. Среди сторонников «Нашей Украины» так считают 76,6%; среди сторонников БЮТ – 72,6%; среди сторонников «Народной самообороны» - 67,8%; среди сторонников КПУ – 42,0%; среди сторонников СПУ – 33,3%; среди сторонников Партии регионов – 28,6%.

Социологическое исследование проводилось Институтом с 4 по 18 июня 2007 года в 129 населенных пунктах Украины в рамках годовой программы «Ментальные основы выбора». Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.