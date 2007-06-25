Балога подводит действия Мороза под криминал

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что в действиях председателя Верховной Рады Украины пятого созыва Александра МОРОЗА есть признаки уголовного преступления, и просит Генеральную прокуратуру провести правовой анализ его деятельности.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом В.БАЛОГА заявил сегодня.

«Есть все юридические основания утверждать, что после 2 июня, когда парламент утратил полномочия, в действиях господина МОРОЗА есть четкие признаки злоупотребления властью и служебным положением. Это преступление, обстоятельно описанное в статье 364 Уголовного кодекса: использование должностным лицом власти и полномочий, что наносит существенный вред интересам государства, которые охраняются законом. За такие действия предусмотрена суровая ответственность в виде заключения на срок от двух до восьми лет и лишения на три года права занимать определенные должности», - сказал В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата Президента объяснил, что 2 июня решениями межпартийных съездов избирательных блоков «Наша Украина» и БЮТ досрочно прекратили полномочия 169 народных депутатов, то есть больше трети от состава украинского парламента. Согласно Основному Закону (статья 82) и решению Конституционного Суда от 17 октября 2002 года, в таком случае Верховная Рада теряет полномочия, ее деятельность прекращается. Исходя из содержания статьи 88 Конституции, неполномочность парламента тянет за собой и потерю властных прерогатив председателя ВР.

Однако, отметил В.БАЛОГА, вопреки этим четким нормам А.МОРОЗ созывает и ведет пленарные заседания нелегитимной Верховной Рады, которые, по сути, являются собраниями части народных депутатов. Он подписывает документы, принятые неполномочным законодательным органом, обеспечивает их обнародование.

В.БАЛОГА указал, что в стенах парламента под председательством А.МОРОЗА принимаются решения, которые непосредственно касаются важных общественных и государственных интересов, задевают права конкретных людей. Собрание части народных депутатов незаконно присваивает себе полномочия высшего законодательного органа государства и продуцирует нелегитимные постановления, которые выдаются за законы и постановления Верховной Рады. Эти решения, которые не имеют никакой юридической силы и не влекут за собой никаких последствий, оформляются на бланках ВР, подписываются А.МОРОЗОМ и скрепляются печатью парламента. Эти фиктивные с точки зрения права документы рассылаются в разные инстанции, иногда на их основе принимаются управленческие решения. Таким образом, по вине А.МОРОЗА образуется цепная реакция нелегитимных решений с очень негативными правовыми, социальными, материальными и другими последствиями, убежден В.БАЛОГА.

Руководитель президентского Секретариата, в частности, обратил внимание, что по постановлениям неполномочного парламента назначались или освобождались судьи. Это подрывает реализацию принципа законности, создает угрозу правосудию, поскольку законность таких назначений сомнительна, как сомнительна и легитимность вердиктов, вынесенных этими судьями.

В.БАЛОГА отметил, что неправомерная деятельность А.МОРОЗА вызывает тяжелые последствия для государственных интересов, подрывает доверие Верховной Раде. «Злоупотребление властью и служебным положением осуществляется преднамеренно и осознанно, при этом преследуется личная цель – сорвать внеочередные парламентские выборы, против которых публично выступал лидер социалистов», - сказал В.БАЛОГА.

Он сообщил, что сегодня послал письмо генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, в котором обстоятельно изложил свои рассуждения о неправомерных действиях председателя Верховной Рады пятого созыва. В.БАЛОГА предложил Генеральной прокуратуре провести правовой анализ деятельности А.МОРОЗА, без промедления обнародовать соответствующие выводы и безотлагательно принять надлежащие меры реагирования, если этот политик нарушает законодательство и вредит интересам общества и государства.

«Дело чрезвычайно серьезное, ведь идет речь, в первую очередь, о стране, а не только о А.МОРОЗЕ. Генеральная прокуратура имеет в своем распоряжении весь необходимый арсенал средств, чтобы дать беспристрастную, объективную оценку активности А.МОРОЗА. Политическую составляющую следует исключить – должна действовать только сила закона», – подчеркнул В.БАЛОГА.