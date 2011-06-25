Кто должен сидеть в СИЗО вместо Луценко?

Вместо экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в СИЗО должны сидеть те, кто закрывает украинские школы.

Об этом заявил председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО во время встречи с общественностью в городе Горохов Волынской области, где «нашеукраинцы» находятся в рамках кампании «Власть под контроль», сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По его словам, социальная политика нынешней власти загоняет людей в нищету, а все псевдореформы правительства - это издевательство над обычными гражданами: педагогами, пенсионерами, представителями малого и среднего бизнеса.

«Во власти должны реализовываться реформы для улучшения жизни украинцев. А в СИЗО вместо ЛУЦЕНКО должны сидеть те, кто закрывает украинские школы, кто загоняет в тень малый бизнес, кто предлагает пенсионерам жить за мизер, кто преследует украинских патриотов», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он отметил, что «Наша Украина» предлагает альтернативу антинародным инициативам власти. В частности, партия предлагает программу, в рамках которой будет освобождено от налоговых и карательных органов украинское общество. «Наша Украина» предлагает сократить бюрократию, которая является основным источником коррупции. Партия также имеет собственный проект пенсионной реформы, которая позволит каждому пенсионеру не быть зависимым от бюджета пенсионного фонда и иметь достойную старость.

«Власть, которая сейчас существует в нашем государстве, действует как оккупационная. Мы нанимаем власть на работу и мы имеем право ее уволить. Мы должны остановить власть красных олигархов. Их список небольшой, но вред от них чрезвычайно серьезный», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он призвал людей к активности в отстаивании собственных прав и напомнил, что только совместными усилиями можно достигнуть результата.

В свою очередь председатель Центрисполкома «Нашей Украины» Сергей БОНДАРЧУК отметил: «Если мы не изменим тот политический ландшафт, который существует в нашем государстве сейчас, то я не поверю ни в какие реформы, которые предлагаются властью».

«Главный вопрос сейчас - это приведение к власти политиков, которые достойно будут представлять интересы украинцев. Только при таких условиях я смогу поверить, что в нашем государстве будут происходить позитивные изменения», - сказал С.БОНДАРЧУК.