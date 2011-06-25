Тимошенко: все делается, чтобы тянуть время как можно дольше

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что суд будет делать все возможное для того, чтобы она оставалась на подписке о невыезде, и не имела возможности общаться с избирателями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналистам во время перерыва в заседании Печерского райсуда Киева.

По ее словам, об этом свидетельствует тот факт, что судья не объединяет несколько дел в одно, хотя такое ходатайство было.

«Все делается для того, чтобы тянуть как можно дольше время и чтобы я как можно дольше была на подписке о невыезде - вплоть до парламентских выборов, чтобы не дать мне возможности общаться с людьми», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.