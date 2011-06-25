Защита Тимошенко предлагает возбудить дело против следователя Нечвоглода

Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что в действиях следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Александра НЕЧВОГЛОДА есть признаки преступления, и предлагает привлечь его к уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на заседании Печерского райсуда Киева, который рассматривает дело Ю.ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений.

В частности, С.ВЛАСЕНКО выразил убеждение, что, возбуждая уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО, следователь точно знал и осознавал, что в действиях Ю.ТИМОШЕНКО, которые ей инкриминируются по этому уголовному делу, нет признаков преступления.

В частности, по словам защитника, А.НЕЧВОГЛОД имел официальное заключение Министерства юстиции, что директивы, данные Ю.ТИМОШЕНКО на переговоры по газу в 2009 году, не могут рассматриваться как директивы правительства. Других данных, опровергающих это заключение, по утверждению С.ВЛАСЕНКО, у него не было. Адвокат привел другие факты, которые, по его убеждению, свидетельствуют о добывании свидетельств незаконным путем.

Защитник отметил, что это означает, что следователь, возбуждая уголовное дело, где идет речь, что Ю.ТИМОШЕНКО сфальсифицировала директивы правительства, сам сознательно фальсифицировал дело, что является в соответствии со ст.372 УК уголовным преступлением (предусматривается уголовная ответственность за привлечение к ответственности заведомо не виновного - УНИАН).

«Осознавая противоправность своих действий, он (следователь) вынес решение об открытии уголовного дела», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

«Я считаю, что есть достаточные и законные основания для привлечения следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Александра НЕЧВОГЛОДА к уголовной ответственности», - сказал С.ВЛАСЕНКО.