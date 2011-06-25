Судья ссорится с Тимошенко

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ просит экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО давать пояснения исключительно в рамках уголовного дела, которое рассматривается.

Как передает корреспондент УНИАН, судья несколько раз обращался к Ю.ТИМОШЕНКО с просьбой давать пояснения относительно необходимости объединения дела о газовых соглашениях в одно производство с делом о средствах Киотского протокола.

Однако Ю.ТИМОШЕНКО, по убеждению судьи, дает пояснения, касаясь совсем других уголовных дел.

«Уважаемая обвиняемая, госпожа ТИМОШЕНКО Юлия Владимировна, вы предоставляете непонятные пояснения. Я хочу слышать пояснение по существу заявленного адвокатом ходатайства в рамках рассмотрения дела. Приведение пояснений по другому уголовному делу не является пояснением об объединении... Не злоупотребляйте вашим правом», - сказал Р.КИРЕЕВ.

На такие замечания присутствующие в зале народные депутаты от "БЮТ-Батькивщины" и сторонники Ю.ТИМОШЕНКО выкрикивают в адрес судьи: «Не мешайте говорить человеку!».