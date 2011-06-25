БЮТ: В Печерском суде ночью находились 30 неизвестных лиц

Неизвестные люди в количестве 30 человек ночью находились в зале Печерского районного суда Киева, где проходит судебное заседание по делу экс-премьер-министра, лидера «Батьківщини» Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сегодня УНИАН сообщил депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Александр СОЧКА.

По его словам, сегодня в 6.30 депутата прибыли к зданию Печерского суда, но работники правоохранительных органов отказались впустить депутатов в помещение, мотивируя это тем, что суд начнет работать в 9.00.

«Мы подошли и стали возле двух входов в Печерский суд, и когда проходили работники суда, мы их просили показать удостоверения», - сказал А.СОЧКА. В 9 часов депутатам разрешили войти в суд. «Мы вошли в суд, и оказалось, что здесь сидят около 30 человек молодого возраста, которые отказались объяснить, каким образом они попали в зданию и отказались объяснить вообще, кто они такие», - сказал народный депутат.

Он сообщил, что депутаты из «БЮТ-Батьківщини» обратились с просьбой к работникам суда вызвать правоохранителей для того, чтобы выяснить, кто эти люди. По словам А.СОЧКИ, пока никакой реакции ни работников суда, ни правоохранительных органов нет.

В то же время А.СОЧКА добавил, что депутаты смогли вывести этих людей (преимущественно молодого возраста – УНИАН) из зала заседания.

Позже корреспондент УНИАН стал свидетелем разговора одного из этих людей, которые находились в зале, с народным депутатом от Партии регионов Инной БОГОСЛОВСКОЙ. В частности, девушка жаловлась И.БОГОСЛОВСКОЙ, что их «вытолкали из зала».

Теперь в коридоре перед залом заседаний происходит словесный спор между молодыми людьми и депутатами от «БЮТ-Батьківщини».