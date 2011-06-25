У Тимошенко заявляют, что к Печерскому суду подогнали тяжелую технику

В «БЮТ-Батьківщині» заявляют, что власть заблокировала тяжелой техникой место проведения акции протеста возле Печерского районного суда Киева.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Батьківщина».

В «БЮТ-Батьківщині» считают, что такие действия власти связаны с тем, что она «испугалась вчерашнего многотысячного митинга в поддержку Юлии ТИМОШЕНКО возле Печерского суда, где происходило судилище над лидером партии «Батьківщина».

Сегодня утром народные депутаты от «БЮТ-Батьківщини» вместе со сторонниками, придя к Печерскому райсуду, увидели, что напротив здания стоит тяжелая техника, а тротуар на Крещатике заблокирован эвакуаторами.

Несмотря на вчерашнюю договоренность с киевской милицией о том, что автомобили с оборудованием для проведения митинга будут до утра находиться на Крещатике, ночью их силой убрали с улицы.

Несмотря на это, на месте вчерашнего проведения акции установлена сцена, и партия «Батьківщина» призывает всех киевлян и гостей столицы прийти сегодня к Печерскому райсуду и поддержать Ю.ТИМОШЕНКО.

Митинг начинается в 9.30 по адресу: Крещатик, 42а.