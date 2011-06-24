Кличко: за отставку Черновецкого голосовал - кнопка не сработала

Лидер фракции «УДАР» в Киевсовете Виталий КЛИЧКО опровергает сообщение о том, что он не голосовал за включение в повестку дня заседания Киевсовета 23 июня вопроса об отставке Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности мэра столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции.

«Такая информация не вызывает у меня ничего, кроме смеха и возмущения одновременно. За годы оппозиционной деятельности я уже привык к всяческим глупостям относительно меня и научился не обращать на них внимания. Как говорил профессор Преображенский в романе Булгакова «Собачье сердце»: «Не читайте перед обедом советских газет». Поэтому и я советую не обращать внимания на разнообразный бред так называемых политологов, которые давно работают на псевдооппозиционные силы в Киевсовете. Мы всегда стояли и стоим на том, что перевыборы мэра и нынешнего состава городского совета – это одно из основных требований для дальнейшего развития Киева как европейской столицы», – заявил В.КЛИЧКО.

Также он добавил, что именно его голос стал решающим на заседании комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, что позволило проекту решения об отставке Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО получить необходимое согласование, и все депутаты фракции «УДАР» проголосовали за включение в повестку дня вопроса об отставке мэра.

В.КЛИЧКО требует выяснить причины, по которым не сработали кнопки для голосования нескольких депутатов от «УДАРа». «Возможно, речь идет об ошибке в работе системы для голосования. Потому что странным выглядит совпадение – не сработали кнопки депутатов, фамилия которых начинается на букву «К». Однако я не исключаю спланированной провокации. Ведь все знают, как странно вела себя система «Рада», когда секретарем горсовета был Олесь ДОВГИЙ. Мы неоднократно обращали внимание на то, что оппозиционные депутаты не могли своевременно записаться на выступление, а результаты голосования нередко были искажены. Вполне вероятно, что новые руководители города взяли на вооружение старые схемы ДОВГОГО-ЧЕРНОВЕЦКОГО», – добавил В.КЛИЧКО.

По его мнению, эта искусственно созданная ситуация является ничем иным, как попыткой отвлечь внимание от возвращения к коррупционным схемам при управлении столицей.

«Да, вчера наша фракция покинула зал сессионных заседаний именно из-за того, что власть начала использовать старые методы ЧЕРНОВЕЦКОГО при выделении земли и имущества коммерческим структурам. Изменились люди в КГГА, но не изменились подходы к хищению столичных земель и имущества. И именно об этом мы должны говорить сегодня. Киеву нужно кардинальное обновление всей системы власти. Городу следует вернуть реальное самоуправление. Путь к этому – досрочные выборы мэра и Киевсовета. Это – принципиальная позиция, которую отстаивает фракция «УДАР», – заявил В.КЛИЧКО.

Напомним, что вчерашний скандал вокруг того, что КЛИЧКО якобы не голосовал за включение в повестку дня заседания Киевсовета 23 июня вопроса об отставке Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности мэра столицы начался с этого фото: