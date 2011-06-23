Кличко не поддержал отставку Черновецкого (фото)

Тот факт, что лично Виталий КЛИЧКО и еще два депутата его политической силы не голосовали сегодня за включение в повестку дня Киеврады проекта постановления о досрочном прекращении полномочий мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, свидетельствует об обоснованности слухов о том, что В.КЛИЧКО договаривается с Банковой о своей будущей судьбе в Киеве.

Такое мнение выразил УНИАН политический аналитик Павел БУЛГАК, комментируя события сегодняшнего заседания Киеврады, где по инициативе фракции «БЮТ-Батькивщина» пытались поставить на рассмотрение этот вопрос.

Напомнив, что раньше проект решения о недоверии Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ поддержали две комиссии Киеврады - регламентная и по вопросам местного самоуправления, - эксперт обратил внимание, что на самой сессии за включение в повестку дня этого вопроса проголосовал лишь 31 депутат. Категорически против была фракция Партии регионов.

«Это значит, что Банковая на данном этапе выступает против отставки ЧЕРНОВЕЦКОГО и досрочных выборов в Киеве, а КЛИЧКО идет в фарватере ЯНУКОВИЧА», - заметил П.БУЛГАК.

Как сообщал УНИАН, 3 июня В.КЛИЧКО призвал Киевраду поддержать отставку Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Голосование за выражение недоверия мэру столицы Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ на ближайшей сессии Киеврады станет своего рода «экзаменом на честность» для новой столичной власти, который покажет, насколько правдивы заявления должностных лиц о наведении порядка в Киеве», - отметил он тогда.