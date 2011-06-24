Защитник Тимошенко заявил судье, что из-за него все сидят мокрые

Судья Печерского районного суда Родион КИРЕЕВ объявил в судебном процессе против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО перерыв до 16.00 для рассмотрения повторного ходатайства о его отводе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение объявил судья Р.КИРЕЕВ.

"Предвзятость судьи носит системный характер. Судья манипулирует законодательными нормами. Именно эти системные действия судьи я считаю теми основаниями, как другие обстоятельства, которые вызывают сомнение в объективности судьи. Судья, который выносит вместо определений постановления, который принимает перерывы на 15 минут, когда все мокрые в зале", - мотивировал С.ВЛАСЕНКО свое ходатайство.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО заявила о поддержке этого ходатайства. "Вы сознательно создаете условия, вы создаете основания, чтобы не проводить выездное заседание. Вы сегодня не пользуетесь своим правом, чтобы создать нормальные условия. Вы хотите продолжить процесс в таких условиях, когда люди не могут присутствовать", - отметила она.

"Председатель Представительства Европейской комиссии в Украине, присутствовавший в зале, заявил о нечеловеческих условиях проведения судебного процесса. И это заявление - не просто замечание вам, а приговор как судье, потому что вы обязаны обеспечить надлежащие условия организации процесса", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июня, Печерский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией.

Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО заявили ходатайство об отводе судьи Р.КИРЕЕВА, который председательствует в судебном заседание. После перерыва в судебном заседании судья Р.КИРЕЕВ сообщил, что Печерский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства Ю.ТИМОШЕНКО об отводе судьи Р.КИРЕЕВА. Комментируя это решение С.ВЛАСЕНКО отметил, что в Украине практически отсутствуют случаи, когда судья удовлетворяет отвод сам себе и в дальнейшем это приводит к незаконным приговорам по уголовным делам, незаконным решениям по гражданским хозяйственным делам.