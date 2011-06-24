На следующем заседании по делу Тимошенко обещают «соответствующую температуру»

К следующему заседанию Печерского районного суда Киева в зале, где проходит рассмотрение уголовного дела о подписании экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО газовых соглашений в 2009 году, будут установлены дополнительные кондиционеры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила и.о. председателя аппарата Печерского райсуда Екатерина МОСКАЛЕНКО.

«К следующему судебному заседанию в зале будут установлены дополнительные кондиционеры и будет обеспечена соответствующая температура», - сказала она.

По словам Е.МОСКАЛЕНКО, это будет сделано, учитывая присутствие в судебном зале большого количества телеаппаратуры и большого количества людей.

Что касается возможности предоставления другого помещения, то, по ее словам, это невозможно сделать, поскольку зал, в котором проходит рассмотрение дела, является самым большим в Печерском суде.