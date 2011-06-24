Печерский суд позволил фотографам и журналистам остаться в зале

Судья Печерского районного суда Родион КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и ее защитника Сергея ВЛАСЕНКО о возможности проведения представителями средств массовой информации фото- и видеосъемки судебного процесса по предварительному рассмотрению уголовного дела в отношении экс-премьера по газовым соглашениям 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил судья Р.КИРЕЕВ.

В то же время при обсуждении решения по этому ходатайству судья предлагал ограничить работу СМИ в зале заседаний.

"Решение вопроса о присутствии представителей СМИ это и есть ключевой вопрос, который даст ответ, будет ли процесс публичным, открытым и прозрачным", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" напомнила, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, находясь на сессии ПАСЕ в Страсбурге, заявил о заинтересованности в публичном судебном процессе. "Если такое решение будет принято, это будет означать, что Президент ЯНУКОВИЧ и генеральный прокурор ПШОНКА обманули. Процесс закрывается, и, по сути, на этом заканчивается информирование общества и международного сообщества", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В конце концов суд удовлетворил ходатайство.

Как сообщал УНИАН, сегодня Печерский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией.