«5 канал» ведет прямую трансляцию заседания суда по делу Тимошенко

«5 канал» ведет прямую трансляцию заседания Печерского районного суда Киева, который начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Россией.

Также трансляцию можно посмотреть online в Интернете на сайте «5 канала» и на сайте Intv.