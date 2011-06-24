«5 канал» ведет прямую трансляцию заседания суда по делу Тимошенко
09:43, 24 июня 2011Политика
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Можно пересмотреть и online
«5 канал» ведет прямую трансляцию заседания Печерского районного суда Киева, который начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Россией.
Также трансляцию можно посмотреть online в Интернете на сайте «5 канала» и на сайте Intv.
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