«5 канал» ведет прямую трансляцию заседания суда по делу Тимошенко

09:43, 24 июня 2011
Политика
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Можно пересмотреть и online

«5 канал» ведет прямую трансляцию заседания Печерского районного суда Киева, который начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Россией.

Также трансляцию можно посмотреть online в Интернете на сайте «5 канала» и на сайте Intv.

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