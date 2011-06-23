Урал и Тюмень возьмут шефство над Черноморским флотом

Уральский федеральный округ России намерен взять шефство над кораблями ЧФ РФ, базирующимся в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай ВИННИЧЕНКО.

«У нас есть два объекта, которые опекаются и курируются нашими субъектами – это большой десантный корабль «Ямал» и военный госпиталь в Севастополе», - сказал Н.ВИННИЧЕНКО.

По его словам, в результате переговоров с властями Севастополя и командования ЧФ РФ договорились, что каждый субъект УФО выберет себе объект для кураторства.

«Проблем на Черноморском флоте достаточно. Объектов, с которыми могут работать регионы тоже достаточно. Мы почувствовали желания наших моряков и администрации Крыма в усилении присутствии РФ и прежде всего УФО на территории этой части Украины», - сказал он.

Н.ВИННИЧЕНКО отметил, что шефство будет заключаться в направлении моряков для службы на кораблях ЧФ РФ, а также помощь в решении бытовых проблем моряков. По его мнению, это очень важный воспитательный фактор.

Как известно, в состав Уральского федерального округа входят Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.