К акции "Вперед" присоединился Женский альянс

Сегодня члены Всеукраинской ассоциации женщин-предпринимателей "Женский альянс" провели селекторную конференцию, на которой приняли решение о поддержке Всеукраинской общественной акции «Вперед».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе акции.

В работе конференции приняли участие 498 делегатов из всех областей Украины и Автономной Республики Крым. По словам президента Всеукраинской ассоциации женщин-предпринимателей Галины ПОДКАМЕННОЙ, в ходе дискуссии участники конференции выразили свое негативное отношение к действиям «антинародного правительства и его контролирующих органов». Особенное возмущение у активистов Всеукраинской ассоциации женщин-предпринимателей "Женский альянс" вызывает Налоговый кодекс и пенсионная реформа, которую внедряет власть.

Участники конференции обсудили первые шаги Плана действий в поддержку Всеукраинской общественной акции «Вперед» и приняли решение о том, что они «полностью согласны с программой Акции и присоединяются к участию в Народной коллегии, которая состоится 1 июля 2011 года в Киеве в Доме учителя».

Как сообщал УНИАН, 13 апреля в Киеве состоялось собрание Народной коллегии акции «Вперед» при участии более 420 делегатов из всех регионов Украины, на которой было принято решение провести 19 мая под стенами Верховной Рады Весенний марш протеста. Среди требований акции - прекращения антинародных реформ и экономических репрессий, начало реальной борьбы с коррупцией во всех эшелонах власти, принятие пакета законодательных инициатив «Народная реформа». 19 мая в Весеннем марше протеста под Верховной Радой и 2-й Коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» приняли участие около 5 тыс. человек.

Инициатором разработки пакета законодательных инициатив «Народная реформа» выступает народный депутат Наталья КОРОЛЕВСКАЯ. В состав народных реформ входят законопроекты об упрощенной системе налогообложения, отмене единого социального взноса для инвалидов и пенсионеров, усиление персональной ответственности чиновников за должностные злоупотребления, увеличения прожиточного минимума и ряд других социально-экономических инициатив.