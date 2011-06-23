Свободная продажа земли приведет к новой барщине и крепостному строю?

Если земельную реформу будет проводить коррумпированный госаппарат, люди потеряют контроль над землей, а государство – свое ключевое конкурентное преимущество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя информацию о том, что Кабинет министров Украины утвердил законопроект по земельной реформе.

Выступая в Житомире на Форуме деловых людей, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что земельная реформа касается каждого из 14,5 млн. человек, живущих в сельской местности. «Мы не можем допустить, чтобы очередная волна приватизации навсегда оставила этих людей за чертой бедности, закончилась тем же, чем и предыдущие – переходом собственности в руки нескольких крупных компаний. Нельзя допустить реформы, которая в очередной раз проводится за счет самых малообеспеченных людей в интересах крупного капитала», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Томас Джефферсон говорил, что мелкие землевладельцы - самая ценная часть государства. Могу добавить, что в Украине поспешно проведенная коррумпированной бюрократией земельная реформа полностью разрушит эту самую ценную часть государства, приведет к новой барщине и крепостному строю. Продать землю – это продать независимость», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава Комитета Верховной Рады считает, что неопределенность, сложившаяся на рынке земли, тормозит развитие полноценного аграрного производства в Украине. Однако, без преодоления коррупции создать эффективный и прозрачный рынок земли не удастся. По ее мнению, если земельная реформа будет проводиться насквозь коррумпированной бюрократией, это приведет к необратимым последствиям, среди которых - концентрация земельных ресурсов в руках крупного капитала, продаже земли за бесценок, обнищанию сельского населения, росту безработицы и снижению качества жизни на селе. «До сих пор законопроекта о земельной реформе никто не видел. Я опасаюсь, чтобы с продажей земли не вышло, как на восточной свадьбе, когда жених знакомится с невестой уже после праздника. Так и наши крестьяне могут оказаться перед фактом начала продажи земли на условиях, с которыми их даже не ознакомили», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«В результате, люди потеряют контроль над таким стратегическим ресурсом, как земля», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Отнимите у народа деньги, работу, и такой грабеж может закончится вместе со сменой власти. Но отнимите у народа землю, и этот грабеж будет продолжаться вечно».

По мнению депутата, продавать сельскохозяйственную землю в нынешних условиях преждевременно. «Украинская земля должна остаться стратегическим ресурсом Украины и стать основой для формирования ключевого конкурентного преимущества Украины на мировом рынке. Земля — это залог нашего успеха в будущем, земля это и есть Украина. Главная задача реформаторов – не уничтожить земельный ресурс, не уничтожить природный ресурс и сохранить самое главное – человеческий ресурс на селе», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.